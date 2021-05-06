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التزام مبدئي لمجموعة العشرين بتمويل خطة منظمة الصحة لتوزيع لقاحات كورونا

منذ 10 ساعات
مجموعة العشرين

مجموعة العشرين

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أوضحت مسودة البيان الختامي لمجموعة العشرين G20 عن إتاحة التمويل الكامل لخطة منظمة الصحة العالمية لتوزيع لقاحات كوفيد-19 على الدول الفقيرة.

وتشير مسودة البيان أن قادة القوى الاقتصادية الكبرى العشرين في العالم ملتزمون بالتحرك العاجل هذا العام لتعزيز القدرات التصنيعية لتقنيات مكافحة كوفيد-19، غير أنها لا تتضمن إشارة إلى إلغاء حقوق الملكية الفكرية لبراءات اللقاحات.

ومن المحتمل إدخال تعديلات على الخطة قبل قمة عالمية تتناول الوضع الصحي تنعقد في روما في 21 مايو أيار.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية خطة في أبريل/نيسان الماضي، للسيطرة على الجائحة، كان من ضمن بنودها تدبير نحو 34 مليار دولار لتطوير لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها على الدول الفقيرة، منها 20 مليار دولار من دول مجموعة العشرين.

وكان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، قد أيدوا في اجتماعهم أمس،وهم من أعضاء مجموعة العشرين، الدعم المالي الكامل للخطة لكنهم امتنعوا عن تأكيد تلبية الاحتياجات المالية بالكامل.

ترأس إيطاليا مجموعة العشرين، والتي تعقد في روما في 21 مايو/أيار، وتتضمن جدول المناقشات جائحة كوفيد-19، والتأكيد على الحاجة إلى عدم التخفيف في الإجراءات الاحترازية، والمساعدة في التوزيع العادل للقاحات.

 

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