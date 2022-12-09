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التسوية الفلسطينيّة الإسرائيليّة بين بوغدانوف ومستشار عباس

منذ 54 دقيقة
التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

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بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، مع مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية محمود الهباش، التسوية الفلسطينية – الإسرائيلية.

فقد قالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الجمعة، إن بوغدانوف بحث مع الهباش مسألة حل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مع الأخذ بعين الاعتبار نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إسرائيل.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين روسيا وفلسطين، وسبل تعزيزها.

هذا ويزور مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية روسيا للمشاركة في المنتدى الدولي المخصص للاحتفال بالذكرى الخمسين لاتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي، الذي عقد في مدينة قازان (عاصمة تتارستان) واستمر من يوم 5 إلى 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

 

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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