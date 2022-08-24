الأربعاء 26 محرم 1444 ﻫ - 24 أغسطس 2022 |
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التشيك تدرس الدعوة إلى قمة بشأن أسعار الطاقة

منذ 4 دقائق
علم التشيك

علم التشيك

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قال وزير الصناعة التشيكي، الأربعاء، إن جمهورية التشيك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي تدرس توجيه دعوة إلى قمة طارئة للطاقة للتكتل للتغلب على الزيادات الحادة في أسعار الكهرباء بما يشمل مناقشة سقوف سعرية.

ويواجه الاتحاد الأوروبي قفزة في أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية مما يجعل الحكومات تسارع إلى إيجاد سبل لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني من التداعيات.

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن وزير الصناعة جوزيف سيكيلا قوله “السوق خرجت عن السيطرة إلى حد معين وتقلبات السوق تمنع التفاعل مع الأنباء السارة، والأنباء السيئة فقط تتراكم وتدفع الأسعار للصعود.”

وأضاف قائلا “إنها مشكلة لكل أوروبا وبالطبع عندما يكون لديك سوق أوروبية ومشكلة أوروبية، عندئذ فإن الحل الأسهل يمكن إيجاده على المستوى الأوروبي.”

وقال سيكيلا إن تحديد سقوف للأسعار على المستوى الأوروبي سيكون إجراء محتملا وإن جمهورية التشيك ستؤيد هذا إذا قرر الاتحاد الأوروبي دراسته.

    المصدر :
  • رويترز

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