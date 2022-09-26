التشيك تعيد الرقابة على الحدود مع سلوفاكيا بعد زيادة الهجرة غير الشرعية

قال مسؤولون في الحكومة التشيكية (الاثنين 26-9-2022) إنها ستعيد فرض الرقابة على الحدود مع سلوفاكيا مؤقتا يوم الخميس المقبل بسبب زيادة الهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الداخلية فيت راكوسان في مؤتمر صحفي إن الهجرة غير الشرعية، ومعظمها من سوريا، ارتفعت بنسبة 1200 بالمئة هذا العام.

وأضاف راكوسان “ما نمر به هذا العام غير مسبوق. منذ بداية عام 2022 اعتقلت الشرطة 11 ألف مهاجر غير شرعي”.

وتابع “هذه هجرة عبور، إذ أن الغالبية العظمى تستهدف ألمانيا. أثار ذلك توترا على الجانب الألماني من الحدود أيضا”.

وقال راكوسان إن مراقبة الحدود ستستمر مبدئيا لمدة عشرة أيام.

ومنحت دول وسط أوروبا الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومنطقة شنجن الخالية من المراقبة الحدودية صفة لاجئ لأكثر من 400 ألف أوكراني فروا من الحرب في بلدهم، يقدر أن نحو 300 ألف منهم يقيمون في الدولة ولا يتم تضمينهم في بيانات الهجرة غير الشرعية.

وقال راكوسان إنه تم إبلاغ الدول المجاورة بالقرار.