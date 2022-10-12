التشيك تنضم لدول بالاتحاد الأوروبي في تشديد قواعد دخول السائحين الروس

قال يان ليبافسكي، وزير خارجية التشيك، (الأربعاء 12-10-2022) إن جمهورية التشيك ستمنع دخول أي سائحين روس حاصلين على تأشيرة دخول منطقة شنجن من أي دولة أوروبية اعتبارا من يوم 25 أكتوبر تشرين الأول، وذلك بعد أن انضمت براج لدول بالاتحاد الأوروبي الأخرى في تشديد قواعد دخول المواطنين الروس.

وأحجمت دول الاتحاد الأوروبي عن فرض حظر على تأشيرات دخول الروس في نهاية شهر أغسطس آب حين وافق التكتل على تنفيذ إجراءات أشد. ومنذ ذلك الحين، منعت الدول التي لها حدود مع روسيا، مثل دول البلطيق إضافة إلى فنلندا وبولندا، السياح الروس من دخول أراضيها.

وأوقفت جمهورية التشيك على الفور منح تأشيرات دخول للروس، مستثنية الأسباب الإنسانية، بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير شباط. لكنها كانت تسمح بالدخول في المطارات للسواح الحاملين تأشيرات صادرة عن دول أخرى في منطقة شنجن الأوروبية.

وتشديد القواعد، الذي اعتمدته الحكومة اليوم الأربعاء، معناه أنه حتى من يحملون تأشيرات الاتحاد الأوروبي من دول أخرى لن يُسمح لهم بالدخول.

وقال ليبافسكي “بينما تسقط صواريخ روسية على ساحات لعب أطفال وعلى الناس في أوكرانيا، يسافر ما يصل إلى 200 من مواطني روسيا الاتحادية يوميا إلى جمهورية التشيك من خلال مطارات دولية”.

وأضاف أن الحظر سيسري على الروس الذين يحملون تأشيرات بغرض السياحة أو الرياضة أو الثقافة.