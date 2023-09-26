التصعيد في اليمن يهدد مفاوضات السلام

اتهم طرفا الصراع الدائر في اليمن منذ ثماني سنوات بعضهما البعض بشن هجمات بددت الهدوء النسبي في القتال وهددت محادثات سلام التي كانت تكتسب زخما.

وتقاتل جماعة الحوثي اليمنية تحالفا تقوده السعودية منذ عام 2015 في صراع أودى بحياة مئات الآلاف وجعل 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين إن قوات التحالف قتلت 12 جنديا حوثيا خلال الشهر الماضي على الحدود بين البلدين.

وقال لرويترز “نشدد على أهمية الدخول في مرحلة السلام الجاد ‏وصولا الى تثبيت الوضع العسكري بالكامل بحيث تتوقف الخروقات من جميع الأطراف وتتحقق متطلبات السلام الشامل والعادل”.

تأتي هذه التصريحات في إطار رد جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على اتهامات بقتل اثنين من أفراد الجيش البحريني وإصابة عدد آخر أمس الاثنين في هجوم بطائرات مسيرة على الحدود الجنوبية للسعودية.

وأدان التحالف الذي تقوده السعودية الحادث وقال إنه جاء في أعقاب هجمات أخرى لجماعة الحوثي على محطة توزيع للطاقة الكهربائية ومركز للشرطة قرب الحدود.

وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف “مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل”.

محادثات

ونعم اليمن بعام هادئ نسبيا مع اكتساب المفاوضات زخما. واجتمع المسؤولون السعوديون والحوثيون لخمسة أيام في الرياض في وقت سابق من هذا الشهر ومن المقرر أن يجتمعوا مرة أخرى.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن مراسم عسكرية أقيمت لدى وصول الجثمانين اليوم الثلاثاء.

وقالت الإمارات إن الهجوم على القوات البحرينية يمثل استخفافا بجميع القوانين والأعراف الدولية “مما يتطلب ردا رادعا”.

وتدخلت الرياض والإمارات في الحرب الأهلية في اليمن بعد أن اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء وأقصوا الحكومة المعترف بها دوليا عام 2014.

وتركز محادثات السلام على إعادة الفتح الكامل للموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء ودفع أجور الموظفين الحكوميين وجهود إعادة البناء ووضع جدول زمني لمغادرة القوات الأجنبية.