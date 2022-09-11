التصعيد مستمر.. تهديد إسرائيلي عالي النبرة ضد حزب الله!

هدد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، مساء (الأحد 11-9-2022)، “الدولة اللبنانية وحزب الله”، مشيرا الى أنهما “سيتحملان التداعيات إذا تم المساس بسيادة دولة إسرائيل، وإذا تضررت مصالحها أو تم إيذاء مواطنيها”.

وقال كوخافي، خلال حفل تسليم وتسلم القيادة على المنطقة الشمالية: “في لبنان يتصرف حزب الله الذي تم تعريفها من قبل العديد من دول العالم كمنظمة إرهابية. وقد استولى على أجزاء واسعة من لبنان، لتصبح عمليا الجهة التي تحدد سياسته الأمنية”.

واضاف: “من الناحية الأمنية لقد اختطف حزب الله لبنان الذي يدفع بسبب ذلك ثمنا مزدوجا أمنيا واقتصاديا، وبالتالي لا يتم تطبيق قرار 1701 حيث تنتشر الصواريخ والقذائف الصاروخية وراجمات الصواريخ المضادة للدروع وغرف التحكم والسيطرة في جنوب لبنان، وجنوب بيروت والبقاع برمتها”.