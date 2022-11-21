التصعيد مستمر.. مقتل شخصين بتركيا بضربات صاروخية انطلقت من سوريا

قال حاكم محلي تركي إن خمسة صواريخ انطلقت من شمال سوريا ضربت منطقة قرقميش الحدودية التركية (الاثنين 21-11-2022) مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة بينهم اثنان إصاباتهما بالغة.

وقالت محطة سي.إن.إن ترك إن الصواريخ انطلقت من منطقة كوباني السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وأضافت المحطة أن الصواريخ ضربت مدرسة ومنزلين وشاحنة في محيط معبر بمنطقة غازي عنتاب الحدودية.

وأمس الأحد، أعلن وزير دفاع تركيا خلوصي أكار تدمير مخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات لمن وصفهم بـ”المسلحين” في شمال العراق وسوريا ضمن عملية أطلقت عليها أنقرة “المخلب السيف”.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية، عن أكار قوله إن الهدف من العملية التركية في شمال العراق وسوريا هو “ضمان أمن 85 مليون مواطن والحدود، والرد على أي هجوم غادر على تركيا”.

وأكد أن العملية “تستهدف الإرهابيين فقط ومخابئهم” في شمال العراق وسوريا، وتعهد بـ”مواصلة محاسبة الذين استهدفوا أمن بلادنا وأمتنا مثلما حاسبناهم من قبل”.