الأربعاء 21 ذو الحجة 1443 ﻫ - 20 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.88 بالمئة في يونيو

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2022 7:56 مساءً
الجنيه السوداني

الجنيه السوداني

A A A
طباعة المقال

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الأربعاء إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88 بالمئة في‭‭ ‬‬يونيو حزيران من 192.21 بالمئة في مايو أيار.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب انقلاب عسكري في أكتوبر تشرين الأول الماضي والذي تسبب في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

يشار إلى أن اقتصاد السودان تدهور فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع. كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

دفع الانهِيْار السريع فِيْ الخدمات، بما فِيْ ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين إلَّى حساب تكلفة الجمود السياسي بعد أحداث أكتوبر الماضي.

يعيش السودان فِيْ حالة طوارئ منذ أن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد مشاركتهما فِيْ حكَمْ البلاد إثر الإطاحة بالرئيس عمر البرهان. – نظام البشير.

منذ حل مجلس السيادة والحكومة، تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات متواصلة.

يأتي تدهُور الظروف المعيشية بعد أحداث أكتوبر التي جمدت مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفِيْ وقت رفعت فِيْه الحرب فِيْ أوكرانيا تكلفة الواردات الرئيسية.

لم يتم تعيين أي رئيس للوزراء منذ أكتوبر، والوزراء يخدمون فِيْ مناصبهم، ومحاولات الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لم تسفر عَنّْ نتائج بعد.

    المزيد من أخبار العالم

    برلمان بلجيكا
    برلمان بلجيكا يصوت على معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع إيران
    موجة شديدة الحرارة تجتاح أمريكا
    موجة حارة تجتاح أمريكا وتؤثر على 100 مليون شخص
    علم العراق
    مقتل 8 أشخاص في هجوم تركي على شمال العراق

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الأمين العام السابق لـ "حزب الله" الشيخ صبحي الطفيلي
    صبحي الطفيلي: "حزب الله" كذاب وميشال عون عميل إيراني
    الدولار
    تحذير من ارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار
    النائب عبد الرحمن البزري
    الدكتور البزري يحذر: فيروس "ماربورغ" معدٍ ومميت