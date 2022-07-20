التضخم السنوي في السودان ينخفض إلى 148.88 بالمئة في يونيو

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان الأربعاء إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 148.88 بالمئة في‭‭ ‬‬يونيو حزيران من 192.21 بالمئة في مايو أيار.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب انقلاب عسكري في أكتوبر تشرين الأول الماضي والذي تسبب في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع. ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة.

يشار إلى أن اقتصاد السودان تدهور فِيْ أعقاب أحداث أكتوبر الماضي التي تسببت فِيْ توقف التمويل الدولي، وتراجعت قيمة عملته إلَّى أكثر من الربع. كَمْا يعاني السودان من نقص حاد فِيْ العملة الصعبة.

دفع الانهِيْار السريع فِيْ الخدمات، بما فِيْ ذلك إمدادات المياه والكهرباء، المواطنين السودانيين إلَّى حساب تكلفة الجمود السياسي بعد أحداث أكتوبر الماضي.

يعيش السودان فِيْ حالة طوارئ منذ أن أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبد الفتاح البرهان فك الارتباط بين المكونين العسكري والمدني بعد مشاركتهما فِيْ حكَمْ البلاد إثر الإطاحة بالرئيس عمر البرهان. – نظام البشير.

منذ حل مجلس السيادة والحكومة، تشهد البلاد مظاهرات واحتجاجات متواصلة.

يأتي تدهُور الظروف المعيشية بعد أحداث أكتوبر التي جمدت مليارات الدولارات من التمويل الدولي، وفِيْ وقت رفعت فِيْه الحرب فِيْ أوكرانيا تكلفة الواردات الرئيسية.

لم يتم تعيين أي رئيس للوزراء منذ أكتوبر، والوزراء يخدمون فِيْ مناصبهم، ومحاولات الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لم تسفر عَنّْ نتائج بعد.