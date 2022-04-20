التضخم السنوي في روسيا يسجل أعلى مستوى منذ 2002

قالت وزارة الاقتصاد الروسية اليوم الأربعاء إن التضخم السنوي في روسيا قفز هذا الأسبوع إلى 17.62 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أوائل عام 2002 .

وشهدت أسعار كل شيء تقريبا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية، زيادات حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير شباط ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

لكن بيانات من هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) أظهرت أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ بعد زيادة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يعطي البنك المركزي سببا لدراسة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 29 أبريل نيسان.

وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.20 بالمئة في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل نيسان من 0.66 بالمئة في الأسبوع السابق، لترتفع الزيادة في أسعار المستهلكين منذ بداية العام إلى 11.05 بالمئة.

وفي الفترة نفسها العام الماضي، زادت أسعار المستهلكين 2.72 بالمئة.

بوتين: العقوبات على روسيا تتعارض مع قواعد منظمة التجارة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن القيود “غير القانونية” التي فرضتها الدول الغربية على الشركات الروسية تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وطلب من حكومته تحديث استراتيجية روسيا في المنظمة.

وقال بوتين “هذه الإجراءات (العقوبات) تتعارض مع مبادئ منظمة التجارة العالمية، التي دأب الزملاء الأوروبيون على تأكيد تقيدهم بها.”

ويتعرض اقتصاد روسيا لأضرار شديدة من العقوبات الغربية التي تستهدف إرغام موسكو على سحب قواتها التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط.