التضخم بتركيا يتجاوز التوقعات في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية، الاثنين، ارتفاع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 58.94 بالمئة في أغسطس آب متجاوزا التوقعات ومرتفعا للشهر الثاني على التوالي نتيجة لانخفاض سعر الليرة وزيادة الضرائب في الآونة الأخيرة.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09 بالمئة على أساس شهري بانخفاض طفيف عن 9.49 بالمئة في الشهر السابق.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9 بالمئة والتضخم الشهري 7.0 بالمئة. وفي يوليو تموز كان الرقم السنوي 47.83 بالمئة.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وانخفضت الليرة قليلا بعد صدور بيانات التضخم إلى 26.78 مقابل الدولار بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 5.89 بالمئة على أساس شهري في أغسطس آب، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 49.41 بالمئة وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

(إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية – تحرير سها جادو)