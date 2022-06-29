التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى 8.2% في شهر يونيو/حزيران

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم في ألمانيا تباطأ في يونيو حزيران، وهو أول شهر شهد إجراءات اتخذتها الحكومة لتهدئة أسعار الوقود.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا ارتفعت 8.2 بالمئة على أساس سنوي بعد زيادة بلغت 8.7بالمئة في مايو أيار.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع التضخم في يونيو حزيران إلى 8.8 بالمئة.

وأسعار الطاقة في ألمانيا أعلى بنسبة 38 بالمئة في يونيو حزيران عن مستوياتها قبل عام، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا واستمرار اختناقات سلاسل التوريد.

وفي مسعى للتصدي للزيادات في أسعار الطاقة، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة الوقود واستحدثت تذكرة تسمح بالسفر في أرجاء البلاد مقابل تسعة يوروات شهريا.

يشار إلى أن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، حث الأسبوع الماضي البنك المركزي الأوروبي، على اتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على التضخم.

وقال ليندنر في مؤتمر مصرفي: “لدي انطباع بأننا في أزمة اقتصادية منذ بعض الوقت”، مؤكداً على استقلالية المركزي الأوروبي.

وأضاف: “لكن، من ناحية أخرى، فإنّ المركزي الأوروبي لديه مسؤولية كبيرة جداً لاتخاذ إجراءات للسيطرة على التضخم”. ولم يذكر تفاصيل بشأن ما هي الإجراءات التي يود أن يراها.

وأشار المركزي الأوروبي إلى زيادات للفائدة في المستقبل لخفض التضخم، الذي سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 8.1% الشهر الماضي، في منطقة اليورو.