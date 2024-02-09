الجمعة 28 رجب 1445 ﻫ - 9 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 3.1% في يناير

منذ 22 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

A A A
طباعة المقال

شهد معدل التضخم في ألمانيا تراجعا إلى 3.1% في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الجمعة ان التضخم تراجع في يناير كانون الثاني إلى 3.1 بالمئة في تأكيد لما ورد في بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها مع بيانات الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3.8 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.

وكان انخفض معدل التضخم في ألمانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت في وقتها بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، أنّ مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5 بالمئة من 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/ آب.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.5 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي.

وكان توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، أن ينخفض ​​معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر/ أيلول من 5.2 بالمئة في أغسطس/ آب.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية تجري محادثات لاستئناف العمليات بليبيا
فورة سفر في الصين بمناسبة السنة القمرية الجديدة
مؤشر نيكي الياباني
بفعل موجة بيع لجني الأرباح.. نيكي الياباني يتراجع عن ذروة 34 عاما

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!
جبران باسيل
باسيل ينتقد "ابن طرابلس" الذي حرّض على تخريب الزيارة الأخيرة.. فمن كان يقصد؟