التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 3.1% في يناير

شهد معدل التضخم في ألمانيا تراجعا إلى 3.1% في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الجمعة ان التضخم تراجع في يناير كانون الثاني إلى 3.1 بالمئة في تأكيد لما ورد في بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها مع بيانات الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنحو 3.8 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول.

وكان انخفض معدل التضخم في ألمانيا في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى أدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت في وقتها بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي، أنّ مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5 بالمئة من 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/ آب.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.5 بالمئة في أغسطس/ آب الماضي.

وكان توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، أن ينخفض ​​معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر/ أيلول من 5.2 بالمئة في أغسطس/ آب.