التضخم في ألمانيا يتراجع لأدنى مستوى في نحو 3 سنوات

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الثلاثاء، أن التضخم في ألمانيا تراجع بأكثر قليلاً من المتوقع في مارس آذار، مدعوما بانخفاض أسعار الطاقة.

وتباطأ التضخم في أكبر اقتصادات أوروبا في مارس آذار إلى 2.3 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو حزيران 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، 2.7 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط.

ويولي خبراء الاقتصاد اهتماما وثيقا ببيانات التضخم الألمانية، إذ تنشر البلاد أرقامها قبل يوم من صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو غدا الاربعاء.

وقال كلاوس فيستيسن كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في بانثيون ماكروإيكونوميكس “الرسالة المجمعة من البيانات في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا هي أن معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو سوف يقل عن المتوسط هذا الأسبوع بشكل كبير”.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.6 بالمئة في مارس آذار، دون تغيير عن الشهر السابق.