التضخم في ألمانيا يرتفع إلى 2.8% في مايو

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني اليوم الأربعاء 12 حزيران/يونيو 2024، إن التضخم في ألمانيا ارتفع في مايو أيار بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، مؤكدا بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار. وكانت قد سجلت ارتفاعا بواقع 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل نيسان.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء “معدل التضخم ارتفع قليلا مرة أخرى، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات”.

وزادت أسعار الخدمات 3.9 بالمئة في مايو أيار مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، بعد زيادة 3.4 بالمئة في أبريل نيسان.

وقالت براند “على النقيض من ذلك، كان تأثير أسعار الطاقة والغذاء مخففا على إجمالي التضخم منذ بداية العام”.

وانخفضت أسعار منتجات الطاقة 1.1 بالمئة مقارنة بشهر مايو أيار2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.6 بالمئة. وبقي معدل التضخم في المواد الغذائية بشكل كبير أدنى معدل التضخم الإجمالي.