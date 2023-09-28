الخميس 13 ربيع الأول 1445 ﻫ - 28 سبتمبر 2023 |
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التضخم في ألمانيا يُسجّل أدنى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا

منذ 39 دقيقة
علم ألمانيا

علم ألمانيا

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انخفض معدل التضخم في ألمانيا في سبتمبر/ أيلول، إلى أدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا، مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأظهرت بيانات مبدئية من مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس، أنّ مؤشر أسعار المستهلكين الألماني ارتفع 4.3 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انخفاض التضخم إلى 4.5 بالمئة من 6.4 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس/ آب.

وانخفض معدل التضخم الأساسي في ألمانيا، والذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 4.6 بالمئة على أساس سنوي من 5.5 بالمئة في أغسطس/ آب.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، أن ينخفض ​​معدل التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو إلى 4.5 بالمئة في سبتمبر/ أيلول من 5.2 بالمئة في أغسطس/ آب.

    المصدر :
  • رويترز

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