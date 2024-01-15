الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التضخم في إسرائيل يسجل أدنى مستوى منذ عامين عند 3%

منذ 15 دقيقة
مظاهرات في اسرائيل ضد حكومة نتنياهو- رويترز

مظاهرات في اسرائيل ضد حكومة نتنياهو- رويترز

A A A
طباعة المقال

قال مكتب الإحصاءات المركزي في إسرائيل الاثنين إن معدل التضخم انخفض أكثر من المتوقع إلى ثلاثة بالمئة في ديسمبر\كانون الأول من 3.3 بالمئة في نوفمبر\تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى له في عامين.

وفي وقت سابق أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وسيبدأ وزراء في الحكومة مناقشة ميزانية معدلة ستتضمن إنفاقا كبيرا لتمويل حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس). ومن المتوقع إجراء تصويت عليها اليوم الاثنين 15\1\2024.

ووفقا لمسودة الميزانية، ستؤدي الحرب مع حركة حماس التي بدأت في السابع من أكتوبر\تشرين الأول إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيقل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صور من قطاع غزة
غزة تحت النار
عضو في الكنيست: بعيدون عن تحقيق أهداف الحرب
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي أوستن خرج من المستشفى
3 من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس
غزة تحت النار
فيديو بعنوان "ماذا تعتقدون؟".. القسام: الليلة سنخبركم بمصير 3 أسرى إسرائيليين

الأكثر قراءة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
غزة تحت النار
ماكرون خلال تجمع لأقارب الرهائن في تل أبيب.. "اعتمدوا عليّ"
صورة من الفيديو
فيديو جديد لحزب الله.. "يا هلا ومرحب"
مزارع شبعا
اختراقٌ للحدود واشتباكات مع العدو.. "كتائب العز الإسلامية" تتبنّى عمليّة مزارع شبعا