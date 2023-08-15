التضخم في السعودية يواصل التراجع في يوليو

أظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء تراجع معدل التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي إلى 2.3 بالمئة في يوليو تموز مقابل 2.7 بالمئة في يونيو حزيران.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء إن ارتفاع الأسعار يعزى بشكل رئيسي لقفزة 8.6 بالمئة في أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى وزيادة 1.4 بالمئة في أسعار الأغذية والمشروبات. وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.3 بالمئة عن يونيو حزيران، عندما صعدت على أساس سنوي بواقع 9.1 بالمئة. وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 0.4 بالمئة عن يونيو حزيران.

وانخفضت أسعار الملابس والأحذية 3.9 بالمئة في يوليو تموز على أساس سنوي وبنسبة 0.8 بالمئة على أساس شهري. كما تراجعت أسعار تأثيث وتجهيزات المنازل 2.5 بالمئة على أساس سنوي و0.3 بالمئة على أساس شهري.

ويواصل التضخم في السعودية التراجع منذ بداية العام عندما سجل 3.4 بالمئة في يناير كانون الثاني.