التضخم في المانيا يتباطأ الى 9.6% خلال شهر ديسمبر

تباطأ معدل التضخم “المنسق” في ألمانيا خلال ديسمبر الماضي إلى 9.6 بالمئة، على أساس سنوي، مقارنة مع 11.3 بالمئة في نوفمبر، في قراءة جاءت أفضل من التوقعات التي كانت تتوقع أن يتباطأ إلى 10.7 بالمئة فقط.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار في ألمانيا، خلال ديسمبر بنسبة 1.2 بالمئة، فيما كانت التوقعات 0.5 بالمئة.

وكان معدل التضخم قد بدأ في التباطؤ خلال نوفمبر الماضي، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في ألمانيا منذ 70 عاما، مدفوعا بالزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة.

وفي مطلع الشهر الجاري، توقع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 7 بالمئة، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.

وقال ليندنر في لقاء صحفي مع صحيفة بيلد منشور، إن مستوى التضخم المستهدف سيظل عند 2 بالمئة، مشير إلى أن بلوغ هذا المستوى يجب أن يكون هو الأولوية القصوى للبنك المركزي الأوروبي والحكومة في ألمانيا.