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التضخم في المدن المصرية يتراجع إلى أدنى مستوى في عدة أشهر

منذ 46 دقيقة
أسواق مصر

أسواق مصر

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أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الاثنين أن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن تباطأ بأكثر مما توقعه المحللون إلى 28.1 بالمئة في مايو أيار مقابل 32.5 بالمئة في أبريل نيسان.

وكان استطلاع شمل 19 محللا توقع أن يتراجع التضخم إلى 30.4 ‬‬بالمئة في المتوسط، ليواصل تباطؤه بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في سبتمبر أيلول مسجلا 38.0 بالمئة.

وارتفعت أسعار الأغذية 31 بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الاثنين أن التضخم الأساسي في مصر، الذي ‏يستثني أسعار الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، تراجع إلى 27.1 بالمئة على أساس سنوي في مايو أيار من 31.8 بالمئة في أبريل نيسان.

وواصلت معدلات التضخم التباطؤ للشهر الثالث على التوالي في مايو أيار بعد قفزة مفاجئة في فبراير شباط. وعلى أساس شهري، تراجعت الأسعار 0.7 بالمئة في مايو أيار، في حين انخفضت أسعار المواد الغذائية 3.0 بالمئة.

وسجل التضخم ارتفاعا على مدار عام حتى الآن، متأثرا إلى حد كبير بالنمو السريع في المعروض النقدي.

    المصدر :
  • رويترز

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