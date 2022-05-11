التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عام 1982

تباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في نيسان، إذ تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، ولكن من المحتمل أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت ليبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي متأهبا لرفع سعر الفائدة من أجل تهدئة الطلب.

في هذا الإطار، أفادت وزارة العمل اليوم الأربعاء بأن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 بالمئة الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ آب من العام الماضي. ويعكس ذلك تغييرًا عن الارتفاع على أساس شهري الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين والذي قفز 1.2 بالمئة في آذار، في أكبر زيادة منذ أيلول 2005.

غير أنه من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا. فأسعار البنزين، التي شكلت معظم التراجع في معدل التضخم الشهري، آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 4.161 دولارا للجالون في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد انخفاضها إلى أقل من أربعة دولارات في نيسان، وفقا لإدارة معلومات الطاقة.

وتعتبر حرب روسيا ضد أوكرانيا هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية.

وهبط البنزين 6.1% في نيسان مقارنة بشهر آذار بعد صعوده 18.3%. ومع ذلك، استمرت الأسعار في الارتفاع الشهر الماضي لمجموعة من السلع.

وشمل ارتفاع الأسعار تكاليف الإسكان والبقالة وأسعار تذاكر الطيران والسيارات الجديدة، ولا يزال التضخم السنوي عند أعلى معدل له منذ أوائل عام 1982.