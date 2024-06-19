الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف

منذ 42 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن التضخم في بريطانيا عاد إلى المعدل المستهدف عند اثنين بالمئة في مايو\أيار لأول مرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مع تلاشي التأثير الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا على البلاد.

ويتماشى انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين عن 2.3 بالمئة في بيانات أبريل\نيسان مع متوسط ​​توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ويمثل هبوطا حادا عن أعلى مستوى له في 41 عاما عند 11.1 بالمئة والذي سجله في أكتوبر تشرين الأول 2022.

وقال بنك إنجلترا إن عودة التضخم إلى المعدل المستهدف ليس كافيا في حد ذاته بالنسبة له للبدء في خفض أسعار الفائدة.

وبينما يعتقد معظم خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن البنك سيبدأ في أغسطس آب خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 16 عاما عند 5.25 بالمئة، تعتقد الأسواق المالية أن أول خطوة للبنك ستكون في سبتمبر أيلول أو أكتوبر\تشرين الأول على الأرجح وتقدر بنسبة عشرة بالمئة فقط بأنه سيخفضها هذا الأسبوع.

وكشفت بيانات مايو أيار أن تضخم أسعار الخدمات بلغ 5.7 بالمئة بانخفاض عن 5.9 بالمئة في أبريل نيسان لكنه لم يتراجع كثيرا إلى 5.5 بالمئة كما توقع خبراء الاقتصاد.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجزرة إسرائيلية مروعة بحق نازحين غرب رفح جنوبي غزة
غزة تحت النار
مفوضية حقوق الإنسان: إسرائيل ربما انتهكت قوانين الحرب في غزة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
بعد تصريحات نتنياهو.. البيت الأبيض يلغي اجتماعاً مع إسرائيل
الدولار الأمريكي
صعود الدولار وتراجع الإسترليني

الأكثر قراءة

بلدية القاع
نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
جبران باسيل
باسيل يعود إلى بيت طاعة "الحزب" مهزوماً