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التضخم في تركيا يرتفع في سبتمبر

منذ ساعة واحدة
الصناعة في تركيا- أرشيفية

الصناعة في تركيا- أرشيفية

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أظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 61.53 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو ما يقل قليلا عن المتوقع ومرتفعا للشهر الثالث على التوالي نتيجة زيادة الضرائب وانخفاض سعر الليرة في الآونة الأخيرة.

وسجل معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.75 بالمئة على أساس شهري.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 61.7 بالمئة.

وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول الماضي. وفقدت الليرة حتى الآن هذا العام 30 بالمئة تقريبا من قيمتها.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 3.40 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر أيلول، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 47.44 بالمئة وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.

    المصدر :
  • رويترز

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