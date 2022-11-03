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التضخم في تركيا يقفز لأعلى مستوى في 24 عاما

منذ 8 دقائق
تركيا

تركيا

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أظهرت بيانات رسمية نُشرت، الخميس، أن التضخم في تركيا ارتفع في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي لأعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة، وهو ما يقل بشكل طفيف عن التوقعات، بعدما خفض البنك المركزي سعر الفائدة ثلاث مرات في ثلاثة أشهر رغم ارتفاع الأسعار.

وأوضح معهد الإحصاء التركي أن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.54 بالمئة على أساس شهري، مقابل توقعات في مسح أجرته رويترز بارتفاع 3.60 بالمئة. وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي 85.60 بالمئة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.83 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر تشرين الأول، و157.69 بالمئة على أساس سنوي.

    المصدر :
  • رويترز

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