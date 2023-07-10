التضخم في مدن مصر يبلغ ذروته في يونيو

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن ارتفع على أساس سنوي إلى مستوى قياسي جديد بلغ 35.7 بالمئة في يونيو حزيران من 32.7 بالمئة في مايو أيار.

وكان استطلاع أجرته رويترز أظهر يوم الخميس أظهر أن المحللين توقعوا أن يبلغ معدل التضخم مستوى قياسي في يونيو حزيران نتيجة تأثير مستوى الأساس وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى.

وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي بنحو النصف منذ مارس آذار 2022 بعدما كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا عن أوجه خلل في اقتصادها.

وفي ديسمبر كانون الأول، وافق صندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 46 شهرا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة ثلاثة مليارات دولار تقريبا.

لكن المراجعة الأولى للبرنامج تأخرت وسط حالة من الغموض حول مدى التزام مصر بتعهداتها بتطبيق نظام مرن لتحديد سعر الصرف.

وسجل التضخم في المدن أعلى مستوى له في السابق في يوليو تموز 2017 عندما وصل إلى 32.952 بالمئة بعد ثمانية أشهر من خفض قيمة الجنيه أمام الدولار بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة من صندوق النقد الدولي قدرها 12 مليار دولار.