التفاؤل يعود إلى أسواق النفط.. ارتفاع سعر برميل “برنت” بعد تصريحات روسية

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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، حيث صعد برميل “برنت” فوق مستوى الـ36 دولارا، وذلك مع تزايد التفاؤل في الأسواق بشأن استعادة التوازن بين العرض والطلب، بعد تصريحات روسية.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 2.08% إلى 36.27 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 3.67% إلى 34.47 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع “بلومبرغ”.

وتعزز تفاؤل المستثمرين في سوق النفط بفضل علامات واضحة على وجود التزام بتخفيضات الإنتاج من قبل دول اتفاق “أوبك+”، بالإضافة لقيام المزيد من الدول برفع قيود الحجر الصحي ما سيساعم في تعافي الطلب على الخام.

ولقيت أسواق النفط دعما من تصريحات روسية بأنها بلغت مستوى التخفيضات المطلوب بموجب اتفاق “أوبك+”، حيث يتوجب عليها خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم.

وعلق دانيال هاينز محلل السلع في بنك “إيه إن زد” على ذلك قائلا: “هناك بالتأكيد شعور بأن هذه التخفيضات تتماشى مع التوقعات”.

وتقوم دول مجموعة “أوبك+” بخفض إنتاجها النفطي ابتداء من مطلع مايو الجاري بهدف دعم أسواق النفط التي تشهد تراجعا تاريخيا للطلب على الخام بسبب جائحة كورونا.

وتقوم دول المجموعة بخفض الإنتاج بواقع 9.7 مليون برميل شهري مايو ويونيو من 2020، على أن تقلص هذه التخفيضات في النصف الثاني من 2020 وحتى نهاية أبريل من 2022.