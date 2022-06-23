التقنين ليس مستبعدا.. ألمانيا ترفع مستوى الإنذار بشأن الغاز

في أحدث تصعيد للأزمة بين أوروبا وموسكو منذ غزو روسيا لأوكرانيا، رفعت ألمانيا الخميس الواقع في 23 حزيران، “مستوى الإنذار” في إطار خطتها الطارئة لتأمين إمدادات الغاز ردا على نقص الإمدادات الروسية لكنها لم تسمح للمنشآت بتحميل العملاء أسعار الطاقة المرتفعة.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في بيان: “يجب ألا نخدع أنفسنا: خفض إمدادات الغاز يعد هجوما اقتصاديا علينا من جانب (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

وتابع: “نأمل أن نتجنب تقنين الغاز لكن ذلك ليس أمرا مستبعدا… من الآن فصاعدا، الغاز سلعة نادرة في ألمانيا… وبالتالي نحن مضطرون لتقليل استهلاك الغاز كوننا بالفعل في الصيف حاليا”.

ويعني “مستوى الإنذار”، وهو المرحلة الثانية من خطة الطوارئ المكونة من ثلاث مراحل، أن السلطات تري خطورة عالية في نقص الإمدادات على المدى الطويل. وتنص الخطة على بند يسمح للمنشآت بتحميل قطاع الصناعة والأسر الأسعار المرتفعة على الفور.

وقال هابيك إن ألمانيا لم تصل بعد لهذه المرحلة لكن يمكن العمل بهذا البند إذا شحت الإمدادات واستمر ارتفاع الأسعار.

وكان من المتوقع الانتقال إلى المرحلة الثانية حين خفضت شركة جازبروم الروسية تدفقات الغاز عبر خط الأنابيب (نورد ستريم2) إلى 40 بالمئة فقط من طاقتها الأسبوع الماضي.

ولا تزال ألمانيا، التي تواجه خفضا في شحن الغاز من روسيا، في المرحلة الأولى من الخطة منذ آواخر آذار التي تشمل مراقبة أشد صرامة للتدفقات اليومية وتركز على ملء منشآت تخزين الغاز.

في المقابل، تنفي روسيا أن يكون خفض الإمدادات متعمدا. وقال الكرملين الخميس إن روسيا “تفي بدقة بجميع التزاماتها” تجاه أوروبا.