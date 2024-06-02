الأحد 25 ذو القعدة 1445 ﻫ - 2 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد يسجل ترشحه للرئاسة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 2 - يونيو - 2024 9:55 صباحًا
أحمدي نجاد

أحمدي نجاد

A A A
طباعة المقال

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد سجل ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمعة بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن ينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو حزيران قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة بعد إجراء تدقيق بشأنهم.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحيد حقانيان، المدرج على قائمة أمريكية للعقوبات، ضمن من سجلوا أسماءهم، للترشح للرئاسة في إيران بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي: 106 دول ومنظمات ستحضر قمة في سويسرا بشأن أوكرانيا
علم الصين والإمارات
الصين والإمارات تبديان استعدادا لتبادل الخبرات الدفاعية والأمنية
طائرة روسية مسيرة
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
أوكرانيا تسقط 24 طائرة هجومية مسيرة أطلقتها روسيا

الأكثر قراءة

الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
أرقام لم يشهدها لبنان من قبل.. التحويلات المالية تتجاوز الـ 20 مليار دولار
بشار الأسد بجانب رئيس النظام السابق حافظ الاسد
ماهر الأسد غاضب.. إيران انتزعت هيبتنا
وزير الإتصالات جوني القرم
وزير الاتصالات يكشف عدد المشتركين السوريين بخدمات "تاتش وألفا"