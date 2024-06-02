الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد يسجل ترشحه للرئاسة

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد سجل ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمعة بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.

ومن المقرر أن ينشر مجلس صيانة الدستور في 11 يونيو حزيران قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة بعد إجراء تدقيق بشأنهم.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني وحيد حقانيان، المدرج على قائمة أمريكية للعقوبات، ضمن من سجلوا أسماءهم، للترشح للرئاسة في إيران بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.