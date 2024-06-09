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التلفزيون الإيراني: مجلس صيانة الدستور يعلن أهلية 6 مرشحين للتنافس على الرئاسة

منذ 31 دقيقة
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أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، بأن مجلس صيانة الدستور، الذي يشرف على الانتخابات والتشريعات، وافق على خوض ستة مرشحين لانتخابات الرئاسة المبكرة المزمعة في وقت لاحق من هذا الشهر بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.

وتضم القائمة محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني والقيادي السابق في الحرس الثوري وهو من غلاة المحافظين، وسعيد جليلي كبير المفاوضين السابق في الملف النووي ومدير مكتب الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي لأربع سنوات وهو من المحافظين، وعلي رضا زاكاني رئيس بلدية طهران المحافظ، وفقا للتلفزيون الرسمي.

كما تشمل القائمة التي أعلنها المتحدث باسم لجنة الانتخابات عبر التلفزيون الرسمي كلا من مسعود بزشكيان النائب الإصلاحي، ومصطفى بور محمدي وهو من غلاة المحافظين ووزير داخلية سابق، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي وهو سياسي محافظ.

وقال التلفزيون الرسمي “مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين تبدأ أنشطتهم الانتخابية رسميا”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في 28 يونيو حزيران.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المجلس استبعد الرئيس الأسبق المنتمي لغلاة المحافظين محمود أحمدي نجاد ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وهو من التيار المحافظ.

    المصدر :
  • رويترز

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