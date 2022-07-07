التمرّد على جونسون مستمر.. وزير الأمن يستقيل من منصبه

تتواصل موجة الاستقالات من الحكومة البريطانية، في محاولة للضغط على رئيسها “بوريس جونسون” للتنحي عن موقعه “واستعادة الثقة في الديمقراطية”.

وفي آخر المستجدات، استقال وزير الأمن البريطاني “داميان هيندز” الخميس 7 تموز، قائلا إن البلاد بحاجة إلى تنحي رئيس الوزراء بوريس جونسون من أجل استعادة الثقة في الديمقراطية.

وقال هيندز في خطاب استقالته إلى جونسون: “الأهم من أي حكومة أو زعيم هو المعايير التي نتمسك بها في الحياة العامة والإيمان بديمقراطيتنا وإدارتنا العامة.

“بسبب التآكل الخطير في تلك الأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده أن الشيء الصحيح لبلدنا ولحزبنا هو أن تتنحى عن زعامة الحزب ورئاسة الوزراء”.

ورغم الإستقالات في حكومته، أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استمرار بقائه في منصبه.

جونسون أوضح أمام جلسة الاستجواب الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني أنه يرفض استغلال السلطة، وأن الحكومة يجب أن تقوم بدورها خلال الأزمات.

وأبلغ جونسون المشرعين أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة وأن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمثل أسوأ حرب في أوروبا منذ 80 عاما.

الى ذلك، أضاف أمام البرلمان البريطاني: “هذه بالضبط هي اللحظة التي تتوقع فيها أن تواصل الحكومة عملها، لا أن تنسحب، وأن تباشر المهام المنوطة بها”.

كما سجل وقوع 28 استقالة في فريق رئيس الوزراء البريطاني، بينها حقيبتان سياديتان، بحسب ما ذكرت “العربية”.

وكان موكب جونسون قد وصل إلى مجلس العموم البريطاني، الأربعاء 6 تموز، لمواجهة ساخنة مع النواب، بعد استقالة لافتة لوزيرين رئيسيين في حكومته.

فقد أعلن وزير الصحة والمال، ساجد جاويد، وريشي سوناك، بفارق دقائق معدودة استقالتيهما الثلاثاء 5 تموز، بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.

وجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية، التي يخضع لها رئيس الحكومة.

جونسون يكافح من أجل الاستمرار

عنونت صحيفة “ذي تايمز” في صفحتها الأولى “جونسون يكافح من أجل الاستمرار” ملخصة شعور الصحافة البريطانية بعدما وصفت “ديلي تلغراف” ما يحصل بأنه “تمرد” في الحكومة أدى في غضون يومين إلى استقالة عشرات الوزراء والمستشارين.

ويتخبط بوريس جونسون في فضائح عدة، وهو متهم بالكذب بشكل متكرر، إلا أنه تجاهل كل الدعوات إلى استقالته التي صدر بعضها من مقربين منه.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن وزراء من الصف الأول طالبوه أيضا بالاستقالة بسبب صعوبة الوضع. ومن بين الأسماء المذكورة وزيرة الداخلية، بريتي باتيل، وناظم الزهاوي بعد أقل من 24 ساعة على تعينه وزيرا للمال.

ورد جونسون على الوزراء كما على النواب بأنه سيبقى في منصبه لتكريس وقته “للمشاكل الكبيرة جدا ” التي تواجهها البلاد.