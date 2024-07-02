التنافس على النفوذ في المحيط الهادي.. الصين وأستراليا تستثمران ببذخ في البنى التحتية

تبرعت الصين بمجمع مبنى رئاسي في جمهورية فانواتو، بينما افتتحت أستراليا ونيوزيلندا مطارا بتكلفة 55 مليون دولار أسترالي في جزر سولومون (جزر سليمان) المجاورة، وسط حالة تنافس على النفوذ في منطقة جزر المحيط الهادي.

وزار وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز جزر سولومون اليوم الثلاثاء لافتتاح وتسليم المطار الذي تبلغ تكلفته 55 مليون دولار أسترالي (36.55 مليون دولار) في المقاطعة الغربية بتمويل من نيوزيلندا وأستراليا.

ومن المتوقع أن يسافر رئيس وزراء جزر سولومون جيريميا مانيلي، الذي حضر حفل الافتتاح أيضا، قريبا إلى الصين، بعد أن زار أستراليا الأسبوع الماضي في أول زيارة خارجية له بعد توليه المنصب.

وقال مانيلي لوسائل الإعلام بعد عودته إلى جزر سولومون يوم السبت إن جزر سولومون طلبت من أستراليا تمويل تعيين الشرطة المحلية على مدى العقد المقبل، حتى تتمكن البلاد من “الانتباه لنفسها” من أجل الأمن الداخلي.

وأوضح مانيلي أن جزر سولومون لها علاقات أمنية مع الصين وأستراليا، رغم أن الحكومة الجديدة المنتخبة في أبريل نيسان تقوم بمراجعة علاقاتها الأمنية.

(الدولار = 1.5049 دولار أسترالي)