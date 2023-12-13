التوتر بتصاعد.. سفينة حربية أمريكية تسقط مسيرة أطلقها الحوثيون

قال مسؤول دفاعي أمريكي طلب عدم نشر اسمه إن المدمرة البحرية الأمريكية ماسون أسقطت (الأربعاء 13-12-2023) طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن كانت قادمة باتجاهها بينما كانت تتحرى تقارير بشأن هجوم على سفينة تجارية.

وذكر المسؤول أن الحوثيين هاجموا السفينة التجارية أردمور إنكاونتر بزوارق ثم أطلقوا صاروخين لم يصيبا السفينة. وقال المسؤول الأمريكي إن السفينة لم تبلغ عن أي اضرار أو إصابات وواصلت مسارها.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد قالت في وقت سابق إن جماعة الحوثيين استهدفوا ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال قادمة من الهند ومتجهة نحو قناة السويس، وعليها طاقم أمني مسلح.

وكان الحوثيون أطلقوا صباحا صاروخين على سفينة تجارية في مضيق باب المندب، لكنهم لم يصيبوا هدفهم.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز عن مذكرة صادرة عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الأربعاء، أن زورقا سريعا يستقله مسلحون اقترب من سفينتين كانتا تبحران قبالة ساحل ميناء الحديدة في البحر الأحمر باليمن.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قالت في وقت سابق، إنها تلقت تقارير عن حادث في محيط مضيق باب المندب دون الكشف عن التفاصيل.

وقالت أمبري، إن ناقلة كيماويات ترفع علم جزر مارشال أبلغت عن تبادل لإطلاق النار مع زورق سريع على بعد 55 ميلا بحريا قبالة الحديدة، مضيفة أن الزورق اقترب من الناقلة وبدأ في إطلاق النار على مسافة 300 متر.

وأضافت أنه تم التواصل مع الناقلة من قبل جهة تدعي أنها البحرية اليمنية، وطلبت من السفينة تغيير مسارها لكن سفينة حربية تابعة “للتحالف” نصحت السفينة بالاستمرار على مسارها الحالي.