التوتر بين الجارتين يتصاعد.. الجزائر توقف توريد الغاز الطبيعي للمغرب بدءاً من نوفمبر

أعلنت الجزائر أنها ستتوقف عن توريد الغاز الطبيعي إلى جارتها من خلال خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي من الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل، حسمبا نقلت وكالة رويترز.

ويربط خط الأنابيب البالغ طاقته 13.5 مليار متر مكعب سنويا الجزائر بإسبانيا، وقالت المصادر إن الجزائر ستواصل إمداد إسبانيا بالغاز من خلال خط الأنابيب ”ميدغاز“ تحت البحر، الذي تبلغ طاقته السنوية ثمانية مليارات متر مكعب ولا يمر في المغرب.

ويقول محللون إن مشاكل فنية مرتبطة بخطط الجزائر لتوسيع طاقة خط الأنابيب ”ميدغاز“ قد تفاقم أزمة الطاقة في إسبانيا في وقت تقفز فيه فواتير الغاز في أرجاء أوروبا.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، لمحت الجزائر إلى احتمال إنهاء صادرات الغاز الطبيعي إلى المغرب في شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، البالغة مليار متر مكعب، والتي تستخدم لإنتاج حوالي 10% من الكهرباء في المملكة.

وقال مصدر بشركة ”سوناطراك“ الجزائرية للنفط والغاز المملوكة للدولة ومصدران حكوميان جزائريان إن اتفاق التوريد مع المغرب لن يجري تجديده.

ولم يصدر رد فوري من وزارتي الطاقة الجزائرية والمغربية على طلب للتعقيب.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال مسؤول مغربي بارز إن بلاده تناقش مع إسبانيا احتمال تدفق عكسي لخط أنابيب في حال لم تجدد الجزائر اتفاق التوريد.

والجزائر هي أكبر مورد للغاز إلى إسبانيا وتغطي تقريبا نصف طلبها على الغاز من خلال خط الأنابيب المغاربي-الأوروبي.

وذكر مصدر رابع، وهو مسؤول بارز في الحكومة الجزائرية، أنه في حال حدوث أي تعطلات فإن بلاده ستستخدم السفن لنقل الغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا.

ويقول محللون إن ذلك سيعني أن ”سوناطراك“ ستضطر إلى استئجار المزيد من السفن وهو ما سيغذي مزيدا من الزيادات في أسعار الغاز الطبيعي المسال بسبب تضاعف أسعار الشحن إلى أكثر من المثلين عن وقت سابق من هذا الشهر.

وقفزت أسعار الغاز المسال في الأشهر القليلة الماضية، بسبب نقص هيكلي في أوروبا وتوقعات شتاء بارد وزيادة في الطلب.

وقالت ”سوناطراك“ الشهر الماضي، إنها ستزيد طاقة خط الأنابيب ”ميدغاز“ إلى إسبانيا لتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب سنويا بحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.

وأضافت الشركة في وقت سابق هذا العام، إن إمدادات الجزائر إلى إسبانيا سترتفع بعد استكمال وحدة رابعة لضغط الغاز في منشآتها بخط الأنابيب ”ميدغاز“ في بلدة بني صاف غرب البلاد.

وأشارت إلى أن العملية قد تكتمل بحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني المُقبل.