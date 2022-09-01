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التوتر مستمر.. مناورات صربية في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو

منذ 39 دقيقة
جنود من جيش صربيا

جنود من جيش صربيا

وكالة نوفوستي
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أعلنت وزارة الدفاع الصربية بدء مناورات في المنطقة الأمنية المحاذية لكوسوفو، عشية دخول اتفاقات وثائق السفر الجديدة بين بلغراد وبريشتينا حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة: “تجرى العملية من أجل الحفاظ على درجة عالية من الاستعداد القتالي للوحدات المشاركة وقدرتها على الاستجابة بسرعة إذا لزم الأمر، وكذلك لضمان السلام والأمن على طول الخط الإداري مع إقليم كوسوفو وميتوهيا المتمتع بالحكم الذاتي”.

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال المناورات يتم إيلاء اهتمام خاص لممارسة الأعمال القتالية في حال وقوع هجوم على إحدى الوحدات، وكذلك التكتيكات والتقنيات والإجراءات المتبعة لمنع عبور الحدود بشكل غير القانوني وقمع أنشطة الجماعات المتطرفة.

وأضافت أن المناورات تجرى في قواعد ومواقع بالمنطقة الأمنية.

وتجري القوات المسلحة الصربية بانتظام تدريبات في المنطقة الأمنية البرية، على بعد 5 كيلومترات من الخط الإداري لكوسوفو، وقد جرت التدريبات السابقة في يناير.

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