الخميس 16 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 30 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التوتر يتصاعد.. إسرائيل غاضبة بشدة من تصريحات رئيس الوزراء الإسباني

منذ 18 دقيقة
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (رويترز)

A A A
طباعة المقال

استدعت إسرائيل السفير الإسباني لتوبيخه بعدما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (الخميس 30-11-2023) إنه يشك في أن إسرائيل تحترم القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته لوزير الخارجية باستدعاء السفير الإسباني لتوبيخه “بعد التصريحات المخزية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني في نفس اليوم الذي قتل فيه إرهابيو حماس إسرائيليين في عاصمتنا القدس”.

ونقلت رويترز عن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قوله إن ما تفعله إسرائيل في غزة غير مقبول.

وقال سانشيز، الذي كانت له مواقف معارضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، “أشك في احترام إسرائيل للقانون الإنساني الدولي بسبب أعداد القتلى المدنيين بالقطاع”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من كتائب القسام
غزة تحت النار
كتائب القسام تتبنى عملية القدس.. إليكم التفاصيل
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس الإسرائيلي
غزة تحت النار
بلينكن يحث إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية للحد من العنف بالضفة الغربية
الإجهاد الحراري يحدث بسبب التعرض للحرارة المرتفعة المصحوبة بجفاف الجسم
الأمم المتحدة تتوقّع أن يكون 2023 أكثر الأعوام حرّاً

الأكثر قراءة

جو بايدن
غزة تحت النار
بايدن: هذا ما تريده حماس.. ولا يمكننا فعل ذلك!
آثار الدمار في غزة
غزة تحت النار
صفقة كبيرة "مرتقبة" في غزة.. صحيفة أمريكية تكشف التفاصيل
إيلون ماسك
غزة تحت النار
رد "غريب" من إيلون ماسك على دعوة حماس لزيارة "غزة"!