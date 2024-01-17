التوتر يتصاعد.. الحوثيون يستهدفون سفينة أمريكية في خليج عدن بالصواريخ

قال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان إن الجماعة اليمنية استهدفت (الأربعاء 17–1-2024) ناقلة الصب الأمريكية جينكو بيكاردي بالصواريخ مما أدى إلى “إصابة دقيقة ومباشرة”.

وأضاف سريع “القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة مصادر التهديد في البحرين العربي والأحمرِ ضمن حقِ الدفاعِ المشروع عن اليمن العزيز واستمرارا في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري قد اعلنتا عن تلقي تقارير عن حوادث بالقرب من مدينة عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان إن سفينة تعرضت لهجوم على بعد 60 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن.

وجاء في بيانها “أصاب نظام جوي مسير السفينة في جانبها الأيسر”، وأضاف أن حريقا نشب على متن السفينة لكنه أخمد.

وأضافت الهيئة في تحديث للبيان “السفينة وطاقمها في سلام ويتجهون إلى مقصدهم التالي”.

وقالت أمبري إن ناقلة بضائع ترفع علم جزر مارشال أصابتها طائرة مسيرة على بعد 66 ميلا جنوب شرقي عدن بينما كانت متجهة شرقا على طول خليج عدن”.

وأضافت أمبري في بيانها أن “ممر السفينة (الدرج) لحق به الضرر، وفي وقت كتابة هذا التقرير كان يعتبر غير صالح للاستخدام”.

ومنذ 19 نوفمبر تشرين الثاني، توالت هجمات المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن على السفن التجارية بطائرات مسيرة وصواريخ. ويقول الحوثيون إنهم ينفذون هجماتهم احتجاجا على حرب إسرائيل في غزة.

وأضرت حملة الحوثيين بشدة بالشحن الدولي وجعلت بعض الشركات توقف مؤقتا عبور سفنها في البحر الأحمر وتدفعها نحو قطع رحلة أطول وأكثر كلفة حول أفريقيا.