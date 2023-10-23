التوتر يتصاعد.. الصين تحثّ الفلبين على وقف "المناورات الخطيرة"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الإثنين، أنّ بكين تحث الجانب الفلبيني على أخذ مخاوفها على محمل الجد ووقف المناورات الخطيرة والتوقف عن إثارة المزيد من التوتر في بحر الصين الجنوبي.

جاء ذلك في تصريحات للمتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ بعد أن تبادلت الصين والفلبين الاتهامات بشأن واقعة تصادم في مياه متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وبعد أن طلبت مانيلا من بكين وقف الاستفزازات.

وقال ماو إنّ بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون المحلي والدولي وستحمي سيادتها الإقليمية وحقوقها البحرية بحزم.

بالمقابل، كان مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن أعلن اليوم الإثنين، أنّ الرئيس أمر خفر السواحل بالتحقيق في حادث التصادم الذي وقع أمس الأحد، وأدى إلى أضرار في أحد زوارق الإمداد التابعة لمانيلا في بحر الصين الجنوبي.

ودعا ماركوس إلى عقد اجتماع مع السلطات الأمنية اليوم الإثنين، لمناقشة “الانتهاك الأحدث للصين” في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكر مكتبه في منشور على فيسبوك.

كما استدعت مانيلا السفير الصيني لديها، على خلفية حوادث التصادم بين سفن فلبينية وأخرى صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أفادت مسؤولة في الخارجية الفلبينية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية تيريزيتا دازا للصحافيين إلى أننا “نستفيد بشكل كامل من الإجراءات الدبلوماسية (…) المتاحة لنا. وهذا يشمل استدعاء السفير الصيني، وهو ما فعلناه هذا الصباح”.