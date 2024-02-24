التوتر يتصاعد.. جماعة الحوثي تستهدف ناقلة نفط في خليج عدن

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في كلمة بثها التلفزيون إن الحوثيين استهدفوا ناقلة النفط “إم في تورم ثور” التي ترفع علم أمريكا وتملكها وتديرها الولايات المتحدة.

وأشار سريع أن الاستهداف جاء رداً على العدوان الأميركي على الشعب اليمني.

كما أعلن المتحدث العسكري الحوثي أنهم استهدفوا سفنا حربية أميركية في البحر الأحمر بسلاح الجو المسير.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا شرقي ميناء جيبوتي وإن السلطات تحقق حاليا في البلاغ.

وكانت أمريكا وبريطانيا قد أعلنت في بيان مشترك عن تنفيذ ضربات على 18 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات العسكرية ضد الجماعة المتحالفة مع إيران التي تواصل مهاجمة حركة الشحن في المنطقة.

وأضاف البيان أن الضربات غطت ثمانية مواقع باليمن وشملت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات وطائرة هليكوبتر.