الأحد 14 شعبان 1445 ﻫ - 25 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

التوتر يتصاعد.. جماعة الحوثي تستهدف ناقلة نفط في خليج عدن

منذ 18 دقيقة
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي "يحيى سريع"

A A A
طباعة المقال

قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في كلمة بثها التلفزيون إن الحوثيين استهدفوا ناقلة النفط “إم في تورم ثور” التي ترفع علم أمريكا وتملكها وتديرها الولايات المتحدة.

وأشار سريع أن الاستهداف جاء رداً على العدوان الأميركي على الشعب اليمني.

كما أعلن المتحدث العسكري الحوثي أنهم استهدفوا سفنا حربية أميركية في البحر الأحمر بسلاح الجو المسير.

من جهتها، قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية إنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا شرقي ميناء جيبوتي وإن السلطات تحقق حاليا في البلاغ.

وكانت أمريكا وبريطانيا قد أعلنت في بيان مشترك عن تنفيذ ضربات على 18 هدفا تابعا للحوثيين في اليمن، وذلك في أحدث سلسلة من الهجمات العسكرية ضد الجماعة المتحالفة مع إيران التي تواصل مهاجمة حركة الشحن في المنطقة.

وأضاف البيان أن الضربات غطت ثمانية مواقع باليمن وشملت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة والصواريخ وأنظمة للدفاع الجوي ورادارات وطائرة هليكوبتر.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

خان هو أول مسلم يُنتخب رئيسا لبلدية لندن
حزب المحافظين يعلق عضوية مشرع قال إن متشددين يسيطرون على رئيس بلدية لندن
قادة مجموعة السبع
قادة مجموعة السبع يتعهدون بدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا
سفينة في البحر الأحمر
أمريكا تعلن إسقاط صاروخاً أطلقه الحوثيون باتجاه ناقلة نفط

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
موكب رئيس عربي يتعرض لحادث سير مروع.. ووفاة أحد المرافقين
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
غزة تحت النار
نتنياهو يتفقد مقر القيادة العسكرية قرب لبنان.. ورد صادم من جنود الاحتياط!
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان
أربعة مؤشرات خطيرة.. هل اقتربت الحرب الشاملة على لبنان!؟