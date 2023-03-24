التوتر يتصاعد شمال سوريا.. هجمات متبادلة بين قوات التحالف ومليشيات إيرانية

قال مسؤولون أمريكيون إن جنديا أمريكيا آخر أصيب بجروح (الجمعة 24-3-2023) في أحدث تبادل للهجمات بين قوات تدعمها إيران والقوات الأمريكية في سوريا.

ارتفع بذلك عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في هجمات تعرضت لها القوات الأمريكية في سوريا إلى ستة بالإضافة إلى مقتل متعاقد أمريكي. وكانت واشنطن قالت إن قواتها في سوريا تعرضت أمس لهجوم بطائرة مسيرة إيرانية المنشأ.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أكد، الجمعة أن حقل “كونيكو” للغاز في ريف دير الزور تعرض لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات النظام والمليشيات الإيرانية المتمركزة في المدينة.

وأشار المرصد إلى أن “طيران التحالف الدولي قام باستهداف مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في حي العمال وهرابش في مدينة دير الزور، حيث سمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة”.

وجاءت القوات الأمريكية لأول مرة إلى سوريا ضمن حملة إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما ضد تنظيم الدولة الإسلامية بالشراكة مع مجموعة يقودها الأكراد تسمى قوات سوريا الديمقراطية. ويوجد نحو 900 جندي أمريكي في سوريا معظمهم في الطرف الشرقي من البلاد.

وقال الجيش الأمريكي إن قواته تعرضت لنحو 78 هجوما من الجماعات المدعومة من إيران منذ بداية عام 2021.