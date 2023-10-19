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التوتر يتصاعد في المنطقة.. سفينة حربية أمريكية تعترض مقذوفات قرب اليمن

منذ ساعة واحدة
سفينة حربية أمريكية

سفينة حربية أمريكية (أرشيفية)

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قال مسؤول أمريكي لرويترز (الخميس 19-10-2023)  إن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية كانت مبحرة قرب اليمن اعترضت العديد من المقذوفات.

وواشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد التوتر الإقليمي خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم تقع إصابات في حين تسنى إسقاط عدد من المقذوفات، بما في ذلك طائرات مسيرة، قرب المدمرة كارني.

ولم يتضح ما الذي كانت تستهدفه الصواريخ على وجه التحديد.

وأرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط الأسبوع الماضي تشمل حاملتي طائرات وسفن دعم لهما ونحو 2000 من مشاة البحرية.

وفي حين يقول البيت الأبيض إنه لا توجد “خطط أو نوايا” لاستخدامها، فإن هذا يعني أن الأصول العسكرية الأمريكية ستكون موجودة لتقديم الدعم لحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي إذا لزم الأمر.

وتمتلك الولايات المتحدة أيضا مجموعة من القواعد في الشرق الأوسط تضم قوات وطائرات مقاتلة وسفنا حربية.

    المصدر :
  • رويترز

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