التوتر يتصاعد.. ليتوانيا تغلق نقطتي عبور على حدودها مع روسيا البيضاء

قالت حكومة ليتوانيا (الأربعاء 16-8-2023) إنها قررت إغلاق نقطتين من إجمالي ست نقاط للعبور على حدودها مع روسيا البيضاء بسبب “الأوضاع الجيوسياسية”، وذلك بعد أسابيع من اتخاذ مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة من روسيا البيضاء ملجأ لهم.

ولم تشر الحكومة للأوضاع ولا التهديدات التي حملتها على اتخاذ قرار بإغلاق نقطتي العبور الموجودتين بمناطق ريفية اعتبارا من يوم الجمعة. ولا يتم استخدام النقطتين لعبور المركبات التجارية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية نصح المسؤولون في ليتوانيا المواطنين بعدم السفر إلى روسيا البيضاء الحليف الوثيق لروسيا، ووضعوا لافتات على الحدود مكتوب عليها “لا تخاطروا بسلامتكم، لا تسافروا إلى روسيا البيضاء. قد لا تتمكنون من العودة”.

ورد حرس الحدود في روسيا البيضاء بالقول إن ليتوانيا تتذرع “بتهديدات أمنية مزعومة، تتضمن وجود فاغنر في روسيا البيضاء” لكبح تدفق التجارة وأفراد الشعب الليتواني عبر الحدود.

وقالت خدمة حرس الحدود في بيان على موقعها الإلكتروني “بهذه القرارات، يضع الجانب الليتواني عن قصد وعمد حواجز مصطنعة على الحدود لخدمة طموحاته السياسية”.