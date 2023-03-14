التوتر يتصاعد.. واشنطن تستدعي السفير الروسي بسبب حادثة "البحر الأسود"

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة استدعت السفير الروسي إلى واشنطن يوم (الثلاثاء 14-3-2023) بعدما أسقطت مقاتلة روسية طائرة مسيرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود.

وقال برايس للصحفيين في إفادة عبر الهاتف إن السفيرة الأمريكية لدى موسكو نقلت رسالة قوية إلى وزارة الخارجية الروسية كما أطلع المسؤولون الأمريكيون الحلفاء والشركاء على الحادث.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية “يمكننا تأكيد أنه جرى استدعاء السفير (أناتولي) أنتونوف إلى وزارة الخارجية بعد ظهر اليوم لمقابلة كارين دونفريد مساعدة الوزير لشؤون أوروبا وأوراسيا ومناقشة العمليات الروسية غير الآمنة ولا المهنية فوق البحر الأسود والتي أسفرت عن إسقاط طائرة غير مأهولة أمريكية اليوم”.

وسقطت طائرة استطلاع أمريكية مسيرة من طراز (إم.كيو9) في البحر الأسود بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان، في أول حادث من نوعه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن إحدى المقاتلتين الروسيتين من طراز (سو-27) أصابت مروحة الطائرة المسيرة مما أصابها بعطب بينما عزت وزارة الدفاع الروسية سقوط الطائرة المسيرة إلى “المناورات الحادة” التي نفذتها وقالت إنه لم تحدث مواجهة بين طائراتها والطائرة الأمريكية.

وأحجم برايس، الذي وصف الحادث بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، عن توضيح رد الفعل الذي تلقته السفيرة الأمريكية لين تريسي من المسؤولين الروس عندما نقلت لهم احتجاج واشنطن.

وردا على سؤال حول جهود استعادة الطائرة المحطمة، أحال برايس الصحفيين إلى وزارة الدفاع.

كانت وزارة الخارجية قد استدعت أنتونوف في أغسطس آب الماضي وحذرته من تصعيد موسكو لحربها في أوكرانيا. وذكر متحدث باسم الوزارة إنه واشنطن طالبت خلال ذلك الاجتماع بأن توقف روسيا العمليات العسكرية في أكبر محطة نووية في أوروبا أو بالقرب منها.