التوتر يتصاعد.. وزير الداخلية الفرنسي يلغي اجتماعا مع نظيرته البريطانية

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، يوم الجمعة، إن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أبلغ نظيرته البريطانية بريتي باتيل بأنها ”لم تعد موضع ترحيب“ في اجتماع تستضيفه فرنسا، يوم الأحد، بشأن قضية المهاجرين غير الشرعيين.

يأتي ذلك بعد رسالة بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، انتقد فيها تعامل باريس مع قضايا الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر.

وأضاف أتال لتلفزيون ”بي.إف.إم“ بخصوص رسالة جونسون، أن ”تلك الرسالة تفتقر للّباقة الرسمية ومحتواها غير لائق“.

من جهته، أعرب وزير النقل البريطاني جرانت شابس، اليوم الجمعة، عن أمل بلاده أن تعيد فرنسا النظر في إلغاء دعوة وزيرة الداخلية بريتي باتيل لحضور الاجتماع.

وذكر شابس في حديث إلى ”بي.بي.سي نيوز“، أنه ”لا يمكن لأي دولة أن تعالج هذا الأمر بمفردها، لذا آمل أن يعيد الفرنسيون التفكير في المسألة“.

وكانت فرنسا قالت، أمس الخميس، إنها تحشد جنود الاحتياط وتكثف عمليات الإنقاذ البحري، في الوقت الذي تبادلت فيه إلقاء اللوم مع لندن بشأن مقتل 27 مهاجرا حاولوا الوصول إلى بريطانيا على متن زورق مطاطي.

وغرق المهاجرون عندما فرغ زورقهم المطاطي من الهواء في القنال الإنجليزي، يوم الأربعاء، في واحدة من عدة رحلات محفوفة بالمخاطر يخوضها المهاجرون كل عام على متن قوارب متهالكة ومكتظة؛ في ظل سعيهم للفرار من براثن الفقر في أوطانهم في أفغانستان والعراق وغيرها.

وأثارت الوفيات مزيدا من التوتر بين دولتين بينهما خلاف بالفعل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن فرنسا هي من يقع عليها اللوم، فيما اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بريطانيا ”بسوء إدارة ملف الهجرة“.

ودافع الرئيس إيمانويل ماكرون، عن تصرفات باريس لكنه قال إن فرنسا مجرد ”بلد مرور عابر“ لمعظم المهاجرين الموجودين على أراضيها، وإن تعزيز التعاون الأوروبي ضروري للتصدي للهجرة غير الشرعية.

وذكر ماكرون خلال زيارة للعاصمة الكرواتية زغرب: ”سأقول…بكل وضوح إن قواتنا الأمنية في حالة تأهب ليل نهار“، متعهدا ”بالتعبئة القصوى“ للقوات الفرنسية مع نشر جنود احتياط وطائرات مسيرة لمراقبة الساحل.