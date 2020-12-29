التوصل لإتفاقية بين الإتحاد الاوروبي وبريطانيا بشأن التجارة

وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على الاتفاقية بشأن التجارة التي تنظم العلاقات بين بريطانيا والتكتل المؤلف من 27 دولة، وذلك بحسب ما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس.

وتمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام تطبيقها بشكل مؤقت، اعتبارا من أول كانون الثاني المقبل، وبحسب “إرم نيوز” تم التوصل للاتفاقية، التي تبقي على نفاذ بدون رسوم جمركية أو حصص لبريطانيا إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي التي يوجد فيها 450 مليون مستهلك، في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول الحالي، بعد أربع سنوات ونصف السنة من موافقة البريطانيين بأغلبية ضئيلة في استفتاء على مغادرة التكتل.

وقال ماس، الذي ترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي: ”يسعدني أن كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أعطت موافقتها. بتكاتفنا نجحنا في منع نهاية فوضوية للعام.“

وموافقة حكومات الاتحاد إجراء شكلي، لكنها ضرورية للتطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة بدءا من العام القادم، قبل أن يصادق البرلمان الأوروبي عليها بحلول نهاية فبراير شباط.

ومن المقرر أن توقّع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على اتفاق التجارة المؤقت غدا الأربعاء.