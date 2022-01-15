الثالثة خلال 10 أيام.. كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

قال الجيش الكوري الجنوبي فجر السبت إن كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان قصيرا المدى يوم الجمعة.

ويأتي إطلاق الصاروخين بعدما اتهمت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة “باستفزاز بيونغ يانغ” لفرض عقوبات عليها بسبب برنامج أسلحتها وهددت واشنطن برد واضح.

وهذا ثالث إطلاق تجريه كوريا الشمالية خلال 10 أيام.

وكان نظام كيم جونغ أون قد هاجم، في وقت سابق، الولايات المتحدة الأمريكية لفرضها عقوبات جديدة على تجاربها الصاروخية الأخيرة وحذّر من اتخاذ إجراءات أقوى وأكثر وضوحًا إذا استمرت واشنطن في “المواجهة”.

وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية لكوريا الشمالية، دافع متحدث باسم وزارة الخارجية لم يتم الكشف عن هويته، عن إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصواريخ تفوق سرعة الصوت يُزعم أنها تمرين صالح للدفاع عن النفس.

وقال المتحدث إن العقوبات الجديدة تؤكد نية الولايات المتحدة العدائية الهادفة إلى “عزل وخنق” الشمال على الرغم من دعوات واشنطن المتكررة لبيونغ يانغ لاستئناف الدبلوماسية التي تعثرت بسبب الخلافات حول تخفيف العقوبات وخطوات نزع السلاح النووي.

وفرضت إدارة بايدن، يوم الأربعاء الماضي، عقوبات على خمسة كوريين شماليين لدورهم في الحصول على المعدات والتكنولوجيا لبرامج كوريا الشمالية الصاروخية، وهو ما اعتبر ردا على أحدث تجربة صاروخية هذا الأسبوع وقالت أيضا إنها ستسعى لفرض عقوبات جديدة من الأمم المتحدة.

وجاء إعلان وزارة الخزانة بعد ساعات فقط من قول كوريا الشمالية إن كيم أشرف يوم الثلاثاء، على تجربة ناجحة لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، زعم أنه سيزيد بشكل كبير من “رادع الحرب” النووي للبلاد.