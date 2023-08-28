الثالثة في شهر.. الجيش الأردني يسقط مُسيرة قادمة من سوريا

قال الجيش الأردني في بيان، الاثنين، إنه أسقط طائرة مسيرة قادمة من سوريا، وذلك في ثالث واقعة من نوعها هذا الشهر.

وأضاف أنه أسقط الطائرة المسيرة في أراضيه لكنه لم يتطرق إلى ما كانت تحمله.

كان مسؤولون قد كشفوا مؤخرا عن عمليات تهريب أسلحة ومخدرات باستخدام طائرات مسيرة.

تهريب المخدرات

وغالبا ما يتم تهريب كميات من المخدرات والممنوعات عبر تلك المسيرات، وقد تمكن الجيش الأردني مؤخراً من إسقاط العديد منها.

إذ تنشط القوات الأردنية منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات خصوصاً الكبتاغون من قبل الميليشيات.

وتعتبر عمان تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة حوالي 375 كيلومترا، بات بمثابة “عملية منظمة” تستعين بطائرات مسيّرة، وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

لاسيما أن سوريا تعد مصدرا بارزا للكبتاغون، وهو أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة، التي تمزج عادة من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى، منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، بحسب فرانس برس.

إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً، لاسيما من قبل الميليشيات.