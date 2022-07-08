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الثالث منذ شهر آب.. اجتماع بين عبّاس ووزير الدفاع الإسرائيلي

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يوليو - 2022 11:41 صباحًا
محمود عباس ووزير الدفاع الاسرائيلي

محمود عباس ووزير الدفاع الاسرائيلي

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اجتمع الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” بوزير الدفاع الإسرائيلي “بيني غانتس” في لقاء نادر في الضفة الغربية المحتلة، في محاولة لتهدئة التوتر والتنسيق قبل أول زيارة يقوم بها الرئيس الأميركي “جو بايدن” للمنطقة.

وفي تغريدة على تويتر، أشار جانتس الى أن الاجتماع الذي عقد الخميس 7 تموز، في رام الله كان إيجابيا وأن الجانبين ناقشا “التحديات المدنية والأمنية” في المنطقة.

وقال جانتس: “اتفقنا على الحفاظ على تنسيق أمني وثيق وتجنب الأعمال التي قد تسبب عدم استقرار”.

في السياق، لفت المسؤول الفلسطيني البارز “حسين الشيخ”، في تغريدة، الى ان عباس “أكد خلال اللقاء على أهمية خلق أفق سياسي واحترام الاتفاقيات الموقعة ووقف الإجراءات والممارسات التي تؤدي لتدهور الأوضاع”.

عباس شدّد أيضا على أهمية “تهيئة الأجواء قبل زيارة الرئيس بايدن التي هي محل ترحيب من جانبنا”.

وهذا هو ثالث اجتماع معروف بين عباس وجانتس منذ آب من العام الماضي، والأول منذ تولى “يائير لابيد” منصب رئيس الوزراء المؤقت في إسرائيل الأسبوع الماضي قبل الانتخابات في أول تشرين الثاني.

وتصاعدت حدة التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين بعد مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية “شيرين أبو عاقلة” في 11 أيار، خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين بالضفة الغربية.

ويقول فلسطينيون إن جنديًا إسرائيليا أطلق النار عمدا على أبو عاقلة. وتنفي إسرائيل ذلك. وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن أبو عاقلة قتلت على الأرجح بنيران من مواقع إسرائيلية لكن ربما يكون ذلك غير مقصود.

    المصدر :
  • رويترز

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