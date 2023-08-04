الثاني خلال أسبوعين.. صدمة في كوريا الجنوبيّة بعد حادثي طعن!

أثار هجوم طعن عشوائي على ما يبدو في بلدة قريبة من سول، وهو ثاني هجوم من نوعه تشهده كوريا الجنوبية في أقل من أسبوعين، المخاوف في بلد طالما اعتُبِر آمنًا في ظل انخفاض معدل الجريمة والقيود الصارمة على استخدام الأسلحة النارية.

وقالت الشرطة إنّ رجلًا صدم مارة في الشارع بسيارته ثم نزل منها وطعن عدة أشخاص في مركز تجاري في سونجنام أمس الخميس، قبل أن تقبض عليه الشرطة في موقع الحادث. وأسفرت الواقعة عن إصابة 14 شخصًا، اثنان منهم في حالة حرجة.

وجاء الهجوم الذي لم تعرف دوافعه، بعد أيام من هجوم طعن نادر آخر في سيول أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

وقالت لي يونج-جا (78 عامًا)، وهي من سكان سونجنام فرت من المكان بعد سماع صراخ الناس خلال حادث أمس الخميس، لرويترز: “أنصح أبنائي دائمًا بتوخي الحذر عندما يسافرون للخارج بسبب المخاوف من استخدام الأسلحة، لكنني أكثر خوفًا الآن في كوريا الجنوبية”.

وقال ساكن آخر في المنطقة اسمه تشوي جون هو (26 عامًا) إنه كان حذرًا للغاية في طريقه صباح اليوم إلى العمل بالقرب من المركز التجاري حيث وقع حادث الطعن.

وأضاف: “هذا أمر مخيف.. شيء من هذا القبيل قد يحدث بجواري مباشرة”.

ووصف الرئيس يون سوك يول الحادث بأنه عمل إرهابي ضد المواطنين الأبرياء، وأمر الشرطة بتعبئة كل الموارد المتاحة لتهدئة مخاوف الشعب.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة تهديدات بتقليد هذا الهجوم.

وتحدثت واحدة من سكان سول (31 عاما) شريطة عدم نشر اسمها خوفًا على سلامتها قائلة: “أنصح أسرتي وأصدقائي بالبقاء في المنزل”، وأضافت: “أتمنى ملاحقة الأشخاص الذين ينشرون هذه التهديدات ومعاقبتهم بصرامة”.

ودعا المفوض العام للشرطة يون هي-كيون أمس الخميس المواطنين إلى توخي الحذر من مثل هذه الهجمات، وطلب من المسؤولين توخي اليقظة.

وقال خبراء إن هناك خطرًا من حدوث جرائم مماثلة، ودعوا السلطات إلى سرعة تحليل نمط الهجومين الأخيرين لاتخاذ الإجراءات المضادة.