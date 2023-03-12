الثاني خلال أيام.. بنك سيجنتشر الأمريكي يعلن إفلاسه

قالت إدارة الخدمات المالية بولاية نيويورك (الأحد 12-3-2023) إنها استحوذت على بنك سيجنتشر وألحقت صفة المستلم بالمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وذلك في ثاني حالة إفلاس لبنك في غضون أيام.

وقالت الإدارة في بيان إن الودائع لدى بنك سيجنتشر بلغت حوالي 88.59 مليار دولار في المجمل حتى يوم 31 ديسمبر كانون الأول.

ولم يرد بنك سيجنتشر على طلب للتعليق.

وقالت وزارة الخزانة وجهات تنظيمية أخرى بقطاع البنوك في بيان مشترك اليوم الأحد إنه سيتم تعويض المودعين في بنك سيجنتشر وإن “دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر”.

في سياق متصل أكد مسؤولون أمريكيون إن عملاء بنك سيليكون فالي سيستطيعون الوصول إلى ودائعهم بدءا من يوم غد الاثنين.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع في بيان “سيستطيع المودعون الوصول إلى كل أموالهم بدءا من الاثنين 13 مارس”.

وأضاف البيان “لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر لها علاقة بالقرار المرتبط ببنك سيليكون فالي”.