الثاني في أسبوع.. هجوم صاروخي على موقع تابع لشركة غاز إماراتية في العراق

أفاد مصدران أمنيان بأن صاروخًا من نوع كاتيوشا استهدف مقر إقامة الموظفين بشركة دانا غاز الإماراتية في حقل خور مور للغاز بمحافظة السليمانية بشمال العراق.

وهجوم الجمعة هو الثاني على منشأة لدانا غاز هذا الأسبوع.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية الأربعاء، إنّ صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط داخل حقل خور مور دون أن يسبب أي أضرار.

وأظهرت لقطات بثتها محطات تلفزيونية محلية عمودًا من الدخان يتصاعد قرب الحقل ويمكن سماع دوي صفارات إنذار. ولم يتسنَّ لرويترز بعد التحقق من صحة اللقطات.

ولم ترد أي أنباء عن احتمال وقوع إصابات بسبب الهجوم.

كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن أي من الهجومين. وكانت جماعات مسلحة قال عنها مسؤولون عراقيون إنها مدعومة من إيران قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات مماثلة من قبل.

الى ذلك، أشارت دانا غاز الى أن العمليات مستمرة بشكل طبيعي في خور مور، أحد أكبر حقول الغاز في العراق.

للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام،

الصواريخ تستهدف شركة دانة غاز الإماراتية،

العاملة بحقل كورمور الغازي بمدينة جمجمال في محافظة السليمانية

في العراق. pic.twitter.com/F5ORH02MAC — العراق نت AliraqNet (@AliraqNet) June 24, 2022